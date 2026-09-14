Болсонару-младший впервые в предвыборном опросе опередил Лулу де Силву

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Бразильский сенатор от правой Либеральной партии Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару может опередить нынешнего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву в случае их выхода во второй тур выборов главы государства, сообщает EFE со ссылкой на опрос примерно 2000 избирателей, проведенный 10-13 сентября.

Если бы выборы проходили сейчас, то во втором туре Болсонару мог бы получить 42% голосов, а Лула да Силва - 40%. В первом туре нынешний президент Бразилии мог бы получить 36%, а его главный оппонент - 31%.

Первый тур президентских выборов намечен на 4 октября.

Лула да Силва состоит в левоцентристской Партии трудящихся. Он пообещал, что в случае победы положит конец проблемам, стоящим перед страной, в частности, будет инвестировать в здравоохранение, образование и строительство жилых домов.

Болсонару-младший обвиняет Лулу да Силву в убытках госкомпаний и в нежелании вести борьбу с организованной преступностью.