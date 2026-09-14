Трамп решит, соглашаться ли на возобновление переговоров с Ираном

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что определит, соглашаться ли на возобновление переговоров с Тегераном.

"Иран отчаянно хочет быстро заключить сделку. Я решу, сделают США выбор в пользу переговоров или нет", - написал он в Truth Socia и добавил, что в целом не против идеи дипломатического решения проблемы.

Ранее Трамп заявлял, что будет готов заключить с Ираном лишь такую сделку, которая будет выгодна Вашингтону.