Британский премьер-министр не будет участвовать в организации референдумов о независимости

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Энди Бернем будет заниматься решением финансовых и экономических вопросов в стране, а не проводить референдумы о независимости Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии, сообщает Sky News со ссылкой на его канцелярию.

"Премьер-министр продолжит снижать нагрузку на финансовое положение домохозяйств и обеспечивать экономическую стабильность вместо того, чтобы участвовать в конституционных дебатах и проводить новые референдумы", - заявили на Даунинг-стрит.

Великобритания "достигает наилучших результатов, когда люди объединяются вокруг общих ценностей и совместно решают проблемы, а не когда они разделяются", отметили в канцелярии и добавили, что премьер "твердо верит в союз" Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса.

Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии 14 сентября подписали меморандум по взаимопонимании, в котором они обозначили, в частности, право регионов на самоопределение и независимость от Великобритании. Стороны подписали документв Кардиффе, столице Уэльса.