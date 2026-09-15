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Советник Трампа заявил, что воюющим генералам не место в руководстве Судана

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ни главнокомандующему вооруженными силами Судана Абделю Фаттаху аль-Бурхану, ни главе Сил быстрого реагирования (СБР) Хамдану Дагало, которые ведут борьбу за власть в стране, нет места в ее будущем политическом руководстве, заявил советник президента США Дональда Трампа по Африке и Ближнему Востоку Массад Булос.

"Будущего ни для одного из этих лидеров в стране нет. Будущее мы видим в гражданском правлении. Оно должно настать быстро и органично, без этих воюющих генералов. Мы поддерживаем только этот путь", - приводит издание The National слова Булоса с Арабского медиасаммита в Дубае.

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Он отметил, что США продолжают придерживаться разработанного вместе с союзниками плана урегулирования конфликта в Судане, но признал, что после года его реализации результатов добиться не удалось. "Мы все берем на себя ответственность за то, что плодов он пока не дал", - добавил Булос.

В начале ноября 2025 года стало известно, что командование вооруженных сил Судана отклонило инициативу США о прекращении огня с СБР. 19 декабря сообщалось, что Вашингтон и Эр-Рияд передали план урегулирования кризиса в Судане аль-Бурхану. Однако командующий обещал продолжать борьбу с СБР вплоть до победы.

Конфликт в Судане между вооружёнными силами страны и СБР идёт с 15 апреля 2023 года. Жертвами боевых действий стали не менее 150 тыс. человек. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая Хартум, откуда ранее удалось выбить противника; СБР - юг страны и регион Дарфур.

США Массад Булос Судан Хамдан Дагало Абдель Фаттах аль-Бурхан
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