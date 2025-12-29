Главком суданской армии назвал неприемлемым перемирие с СБР, пока они удерживают часть Судана

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что военные не пойдут на прекращение огня с Силами быстрого реагирования (СБР), пока те продолжают контролировать часть суданской территории.

"Судан не согласится на мир или перемирие, пока ополченцы-повстанцы остаются хотя бы на дюйме территории страны", - передает телеканал TRT слова аль-Бурхана, сказанные накануне в посольстве Судана в Анкаре.

Он подчеркнул, что те, кто призывают суданские власти пойти на компромисс с СБР, должны, напротив, посоветовать СБР сдаться. В то же время аль-Бурхан заверил, что правительство не желает затяжного вооруженного конфликта в стране.

Также он заявил, что верит в стремление Египта и Саудовской Аравии разрешить кризис в Судане и добиться устойчивого мира. Кроме того, по словам аль-Бурхана, отношения Судана и Турции вступают в фазу стратегического партнерства.

Западные СМИ ранее отмечали, что вооруженные силы Судана пользуются поддержкой Египта, Турции и Саудовской Аравии, а СБР получает помощь от ОАЭ.

В начале ноября 2025 года стало известно, что командование вооруженных сил Судана отклонило инициативу США о прекращении огня с СБР. Однако 19 декабря сообщалось, что Вашингтон и Эр-Рияд передали план урегулирования кризиса в Судане аль-Бурхану.

Конфликт в Судане между вооружёнными силами страны и СБР идёт с 15 апреля 2023 года. Жертвами боевых действий стали не менее 150 тыс. человек. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая Хартум, откуда ранее удалось выбить противника; СБР - юг страны и регион Дарфур. Из Дарфура СБР ведут наступление на восток и на юг, боевые действия продолжаются в регионе Кордофан.