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КНР выразила готовность способствовать снижению напряженности на Ближнем Востоке

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Пекине заявил о готовности Китая способствовать деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, сообщили в иранском МИД.

"Китайский министр отметил, что Китай готов играть роль в снижении напряженности, оказании поддержки диалогу и помощи в установлении мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Согласно МИД Ирана, Ван И выразил стремление Китая развивать и усиливать двусторонние отношения.

Аракчи, говоря о конфликте Тегерана с Вашингтоном, отметил, что Иран "приветствует дипломатические решения, которые обеспечивают права иранского народа". Он подчеркнул, что "мы стремимся восстановить мир в регионе и выстраивать дружелюбные и мирные отношения с нашими соседями".

КНР Иран Ван И Аббас Аракчи
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