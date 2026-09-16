Европарламент проголосовал за меры по ускорению инвестиций в оборону

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) одобрил в среду законодательные изменения, направленные на ускорение инвестиций в оборону и повышение оперативности реагирования ЕС на вызовы безопасности, Об этом сообщается в коммюнике ЕП по итогу голосований по трем регламентам, касающимся оборонной политики Евросоюза.

В документе напоминается, что пакет законодательных предложений, являющийся частью так называемого Omnibus V – комплекса мер по упрощению административных процедур ЕС, был неофициально согласован между переговорщиками Европарламента и Совета ЕС 10 июня 2026 года. Он призван ускорить утверждение разрешений на проекты, связанные с обороной, и облегчить экспорт оборонной техники между странами ЕС.

Предложения направлены на поддержку инвестиций в оборону в размере до 800 млрд евро в течение следующих четырех лет в рамках плана "Перевооружение Европы"/"Готовность к 2030 году", "что позволит государствам-членам и оборонной промышленности лучше реагировать на растущие вызовы безопасности".

Речь идет о трех законодательных текстах, каждый из которых принят подавляющим большинством голосов евродепутатов.

Во-первых, это ускорение процедур выдачи разрешений для оборонных проектов, таких как строительство новых заводов или расширение существующих объектов. Для этого вводится общеевропейский стандартный срок принятия решений по разрешениям в 42 рабочих дня с момента подтверждения получения заявки.

Национальные органы власти смогут продлевать этот срок максимум два раза до 60 дней в исключительных случаях, например, для сложных проектов, или когда существуют риски для окружающей среды или здоровья и безопасности работников и требуется дополнительное время для их устранения.

Во-вторых, для облегчения и ускорения государственных закупок в оборонной сфере и внутриевропейских поставок продукции оборонного назначения одобрены меры по устранению нормативных препятствий. Правила вводят новую общую лицензию на передачу продукции оборонного назначения, которая должна упростить деятельность оборонных компаний за пределами ЕС. Государства-члены будут обязаны публиковать эти лицензии, что обеспечит промышленности более предсказуемую структуру для внутриевропейских поставок.

В-третьих, вводятся упрощения управления и использования Европейского оборонного фонда (EDF). Они обновляют и уточняют список критериев присуждения грантов, которым должны соответствовать оборонные проекты для получения финансирования из EDF, отдавая приоритет, как предложили депутаты Европарламента, "проектам, демонстрирующим самые высокие стандарты эффективности и качества".

В коммюнике ЕП уточняется, что "согласно новому закону, страны ЕС смогут применять определенные исключения из экологических и химических норм ЕС в интересах обороны, если это оправдано".