Военные сообщили об ударе в порту Черноморск по контейнеровозу с грузами для ВСУ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные днем нанесли удар беспилотниками по контейнеровозу с грузами для обеспечения ВСУ в украинском порту Черноморск, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. В результате ударов в порту Черноморск поражен контейнеровоз, доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - заявили в военном ведомстве.