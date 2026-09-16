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Военные сообщили об ударе в порту Черноморск по контейнеровозу с грузами для ВСУ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные днем нанесли удар беспилотниками по контейнеровозу с грузами для обеспечения ВСУ в украинском порту Черноморск, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. В результате ударов в порту Черноморск поражен контейнеровоз, доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - заявили в военном ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Черноморск ВСУ
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