На золотодобывающем руднике в Судане погибли почти 70 человек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минимум 67 человек погибли при обрушении золотого рудника "Аль-Зара" в суданской провинции Западный Кордофан, сообщает в среду Sudan Tribune.

Еще десятки человек числятся пропавшими без вести.

Причиной обвала мог стать неустойчивый грунт, недавно размытый сильными дождями.

Sudan Tribune отмечает, что обвалы на золотодобывающих рудниках - это частое явление в Судане, где "миллионы жителей вынуждены заниматься кустарной добычей полезных ископаемых, чтобы выжить в условиях экономического кризиса".

В Судане между Силами быстрого реагирования (СБР) и вооруженными силами страны возник конфликт, который длится с 15 апреля 2023 года. Жертвами боевых действий стали не менее 150 тыс. человек. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана; СБР - юг страны и регион Дарфур.

Associated Press отмечает, что рудник "Аль-Зара", который находится в городе Эн-Нухуд на юге страны, контролируется Силами быстрого реагирования.