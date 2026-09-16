Мессу папы римского в Париже посетят около 600 тыс. человек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Примерно 600 тыс. человек зарегистрировались на мессу папы римского Льва XIV в Париже 26 сентября, сообщает в среду газета Le Figaro.

Регистрация на событие закрывается в среду вечером. Месса пройдет на площади Согласия.

За время визита в Париж понтифик посетит штаб-квартиру ЮНЕСКО, Собор Парижской Богоматери, а также стадион "Стад де Франс", где проведет еще одну мессу для 80 тыс. человек.

27 сентября папа римский проведет мессу в Лурде (регион Окситания). На мероприятии ожидается 150 тыс. человек.

28 сентября в Меце (регион Гранд-Эст) понтифик проведет мессу для 40 тыс. человек.

Поездка папы римского во Францию пройдет с 25 по 28 сентября.