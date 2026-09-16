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ЕС осудил репрессии и смертные казни в Иране

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - ЕС и его государства-члены призывают иранские власти прекратить насилие и репрессии против собственного народа и остановить конвейер смертных казней.

"Нынешние темпы казней в Иране ужасают. ЕС твердо и принципиально выступает против применения смертной казни во всех случаях и при любых обстоятельствах. Смертная казнь несовместима с неотъемлемым правом на жизнь и абсолютным запретом жестоких, негуманных или унижающих достоинство наказаний", - говорится в опубликованном в среду заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В документе отмечается, что четыре года спустя после гибели 22-летней иранки курдского происхождения Джины Махсы Амини при задержании полицией нравов за "неправильное ношение хиджаба" и начала движения "Женщина, жизнь, свобода", а также в свете общенациональных протестов в январе 2026 года, в ходе которых были убиты тысячи протестующих, "ЕС высоко оценивает мужество иранских женщин и мужчин и поддерживает их стремление к будущему, в котором универсальные права человека и основные свободы будут уважаться, защищаться и реализовываться".

Представитель ЕВС добавил, что война принесла "еще один слой страданий". "Мы глубоко опечалены гибелью невинных людей в результате ударов", - заявил он.

"ЕС и его государства-члены едины в осуждении продолжающихся репрессий, осуществляемых иранскими властями, включая систематическое применение смертной казни, насилия, произвольных задержаний и тактики запугивания для подавления критических голосов. ЕС и его государства-члены призывают иранские власти прекратить насилие и репрессии против собственного народа", - подчеркивается в документе.

ЕС Иран
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