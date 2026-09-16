Военные советники США оказывают прямую поддержку саудовским партнерам на фоне конфликта в Йемене

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американские военные советники оказывают поддержку саудовским партнерам и внимательно следят за конфликтом между силами хуситов и поддерживаемым Саудовской Аравией правительством Йемена, сообщил телеканалу Al Jazeera представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тим Хокинс.

По его словам, американские советники находятся непосредственно в зоне конфликта, где обмениваются информацией и помогают Саудовской Аравии в вопросах планирования операций.

"У вооруженных сил США давние и прочные... военные связи с нашими саудовскими партнерами, и сегодня мы видим, как это проявляется на практике", - отметил Хокинс.

На минувшей неделе поддерживаемые Ираном силы хуситов захватили все побережье Йемена на Красном море, а также стратегический остров Перим, расположенный в середине Баб-эль-Мандебского пролива, что позволяет им контролировать международное судоходство в регионе. Параллельно с этим хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией, которая поддерживает правительственные силы.

Как сообщал портал Axios, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в минувший четверг дважды звонил президенту США Дональду Трампу, призывая его нанести удары по хуситам, однако американский лидер отказал кронпринцу в просьбе.

Конфликт между правительственными силами и хуситами в Йемене начался в 2014 году. С 2022 года в стране наблюдалось относительное затишье, однако с начала июля столкновения между сторонами активизировались в разных районах Йемена.