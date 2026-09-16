Глава ФРС назвал снижение инфляции главной задачей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сейчас главным образом сфокусирована на обеспечении ценовой стабильности, заявил председатель американского ЦБ Кевин Уорш в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

Ценовая стабильность является одной из двух целей Федрезерва, прописанных в так называемом "двойном мандате". Второй является обеспечение максимальной занятости.

Уорш заявил, что инфляция в Соединенных Штатах уже слишком долгое время остается слишком высокой, при этом риски для инфляции смещены в сторону её дальнейшего ускорения, тогда как на рынке труда риски в целом сбалансированы.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) не уверен, что инфляция движется к целевому показателю в 2%, отметил Уорш. Это нашло отражение в повышении прогноза инфляции в США (индекса PCE) на 2026 год до 3,7% с ожидавшихся в июне 3,6%. При этом он пообещал добиться ценовой стабильности, не навредив при этом рынку труда.

С этой целью Федрезерв на заседании в среду единогласным решением повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Ставка была повышена впервые за три года, решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Председатель сказал, что он не стал бы характеризовать текущий курс денежно-кредитной политики как ограничительный. По его словам, подняв ставку на четверть процентного пункта, ФРС просто сделала ДКП немного менее стимулирующей.

Уорш отметил, что в ходе двухдневного заседания FOMC он слышал много оптимистичных мнений относительно роста американской экономики. По его словам, широкий набор данных также подтверждает, что экономика Штатов укрепляется. Это позволило Федрезерву повысить прогноз роста ВВП США в 2026 году до 2,3% с 2,2%, в 2027 году - до 2,4% с 2,3%. При этом регулятор снизил прогноз безработицы на текущий год до 4,1% с 4,3%.

Медианный прогноз руководителей Федрезерва предусматривает, что базовая процентная ставка будет увеличена еще на 25 базисных пунктов до конца года. Как показал точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентной ставки, - такого мнения придерживаются 12 из 18 руководителей ЦБ. Двое полагают, что ставка до конца года будет оставаться на текущем уровне, а четверо ожидают подъема на 50 б.п.

Американский фондовый индекс Dow Jones на заявлениях Уорша падает более чем на 1,2%, S&P 500 опускается примерно на 0,6%, Nasdaq теряет менее 0,2%. Курс доллара усилил подъем к евро : пара евро/доллар к 22:10 мск торгуется на уровне $1,1481 по сравнению с $1,1536 до публикации итогов заседания, евро теряет около 0,6%.

Следующее заседание Федрезерва пройдет 27-28 октября. Трейдеры оценивают шансы на новый подъем ставки на этом заседании примерно в 50%, по данным FedWatch.