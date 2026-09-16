В CENTCOM заявили, что Американская блокада иранских портов является непроницаемой

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Осуществляемая американскими вооруженными силами блокада иранских портов является непреодолимой для связанных с Ираном торговых судов, заявил представитель Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) Тим Хокинс телеканалу Al Jazeera.

"Блокада крайне эффективна. Мы перенаправили более 100 судов, пытавшихся нарушить режим блокады. (...) Она непроницаема", - сказал он.

Накануне в CENTCOM сообщили, что с момента возобновления морской блокады Ирана 14 июля ВМС США перехватили уже 103 связанных с этой страной торговых судна, которые направлялись в иранские порты или выходили из них, в рамках обеспечения соблюдения ее режима.

Основные международно признанные судоходные пути в Ормузском проливе по-прежнему свободны от мин, также заявил Хокинс.

"Мы продолжаем присутствовать здесь и сохранять бдительность, чтобы гарантировать, что эти пути остаются свободными. Пролив открыт, эти пути открыты, и именно поэтому по ним продолжают проходить коммерческие суда", - отметил Хокинс.

Как сообщали в CENTCOM, еще в конце августа американские военные завершили операции по разминированию в районе Ормузского пролива.