ВМС США с мая помогли танкерам вывезти через Ормузский пролив 900 млн баррелей нефти

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы с начала мая оказали содействие коммерческим судам в вывозе через Ормузский пролив более 900 млн баррелей нефти, сообщил представитель Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) Тим Хокинс телеканалу Al Jazeera.

Он подчеркнул, что Иран не контролирует Ормузский пролив, транзит нефтяных танкеров через этот международный водный продолжается.

"На протяжении многих месяцев мы содействуем проходу коммерческих судов, перевозящих различные грузы, в том числе сырую нефть", - сказал Хокинс.