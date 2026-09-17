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Трамп считает, что Иран хочет заключить с ним сделку

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь предположил, что скоро может завершить конфликт с Ираном.

"Надеюсь, мы приближаемся к завершению войны. Иран хочет заключить сделку; посмотрим, как будут развиваться события", - сказал он журналистам в Северной Каролине.

Ранее Трамп предполагал, что может достигнуть соглашения с Тегераном либо сразу после намеченных на начало ноября промежуточных выборов в США, либо даже незадолго до голосования.

США Тегеран Дональд Трамп Иран
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