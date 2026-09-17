Президент США исключил канадские товары из госзакупок

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду подписал меморандум, предусматривающий запрет на участие канадских товаров в федеральных госзакупках, сообщил Белый дом.

"Меморандум поручает директору Управления по бюджету и торговому представителю США в координации с Федеральным советом по регулированию закупок выявить и принять все меры по исключению или иному прекращению закупок товаров канадского происхождения в федеральной системе государственных закупок", - говорится в разъясняющей публикации.

Согласно сообщению, эти меры Вашингтон принимает в ответ на действия Оттавы, "лишившие американские фирмы доступа к федеральному и провинциальному рынкам закупок Канады".

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, в том числе о запрете на импорт из Канады мотоциклов, молочной сыворотки, черной патоки, безалкогольного пива и ряда алкогольных напитков.

Помимо прочего, с 15 сентября администрация президента США ввела дополнительные 50-процентные пошлины на сыры, сталь, алюминий, бумагу, мебель, светильники и другое.

В ходе пресс-конференции высокопоставленные представители администрации Трампа заявляли, что этот шаг стал прямым ответом на введение Канадой новых пошлин.

О намерении исключить канадские товары из американской системы государственных закупок президент сообщал также на минувшей неделе.

В минувший вторник начали действовать пошлины Канады в отношении экспорта из США на сумму около $20 млрд.

Эти меры стали ответом на вступление в силу 22 августа американских пошлин в 50% на канадские товары на $20 млрд. Этому предшествовала неудача в торговых переговорах Оттавы и Вашингтона.

Канадские пошлины распространяются на 629 наименований, включая бытовую технику, электронику, металлы, одежду. Размер пошлин составляет от 25% до 50% с редкими исключениями в 15%.

21 августа Канада вышла из торговых переговоров с США.

Позднее премьер-министр Канады Марк Карни заявлял, что Оттава возобновит диалог с Вашингтоном о торговом соглашении, когда американская сторона начнет относиться к переговорам серьезно.