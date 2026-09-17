Сестра Ким Чен Ына назвала ядерный статус КНДР необратимым

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон раскритиковала доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерной программе Пхеньяна и подчеркнула необратимость ядерного статуса КНДР.

"Статус КНДР как ядерного государства является необратимым и категоричным, а существование такой мощной силы вносит весомый вклад в сдерживание свирепости международных хулиганов и обеспечение мира и безопасности", - говорится в заявлении Ким Е Чжон, которое в четверг публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По ее словам, какие бы силы ни отрицали ядерный статус Пхеньяна, реальность изменить нельзя, и это статус "физически и законно уже увековечился".

Сестра северокорейского лидера напомнила, что на проходящей в Вене генеральной конференции МАГАТЭ представило доклад по ядерной программе Пхеньяна. Она назвала изложенное на конференции "знакомым вздором".

"Как бы МАГАТЭ и Запад ни (...) твердили о денуклеаризации по неизменному сценарию, это не может оказывать никакого влияния на нашу волю к принятию всех необходимых мер по защите высших интересов государства", - подчеркнула Ким Е Чжон.

Ранее МАГАТЭ в представленном в Вене докладе заявило, что КНДР построила на своем ядерном комплексе в Йонбене еще один объект по обогащению урана.

В докладе приводятся данные МАГАТЭ о работе КНДР над ядерной программой за последний год. Отмечается, что агентство зафиксировало дальнейшее расширение ядерной программы КНДР. При этом указывается, что Пхеньян уже давно ограничил взаимодействие с агентством, в связи с чем сбор данных о его ядерной программе затруднен.

В МАГАТЭ также сообщили, что "ядерная деятельность КНДР остается серьезной причиной обеспокоенности" со стороны агентства.