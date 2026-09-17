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Пашинян прокомментировал ситуацию с российской военной базой в Гюмри

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Руководство Армении готово обсудить условия пребывания в стране российской 102-й военной базы, заявил после заседания правительства премьер-министр Никол Пашинян.

"События сентября 2022 года показали, что 102-я военная база не имеет жизненно важного значения для безопасности Армении. Если Россия решит вывести ее, мы не будем возражать. Если хотят не выводить, готовы обсудить этот вопрос. Мы готовы обсудить условия пребывания в Республике Армения не нужной нам базы", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что ни один представитель Армении никогда не ставил вопрос о выводе российской 102-й военной базы.

Армения Гюмри Никол Пашинян
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