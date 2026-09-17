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КНР и Индия обеспокоены законопроектом США о пошлинах за закупки энергоносителей у РФ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Пекин и Нью-Дели обеспокоены принятым Конгрессом США законопроектом, позволяющим вводить пошлины за закупки энергоресурсов у России, сообщили китайские и индийские СМИ.

Так, представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что "КНР настроена решительно против незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции, которые не имеют оснований с точки зрения международного права и которые не были одобрены Советом безопасности ООН". Его слова приводит издание The Global Times.

Представитель китайского МИД подчеркнул, что экономическое и торговое сотрудничество Китая с другими странами всегда основывалось на равенстве и взаимной выгоде. Такое сотрудничество, по его словам, "не направлено против третьих сторон и не должно становиться объектом вмешательства или давления извне".

В свою очередь, газета Hindustan Times приводит заявление МИД Индии: "Индия дала ясно понять о своем настрое на принятие всех необходимых мер по защите своих торговых и экономических интересов". В министерстве не уточнили, какие шаги может предпринять Дели.

Палата представителей Конгресса США ранее одобрила законопроект, дающий возможность Белому дому вводить дополнительные санкции против России. Кроме того, документом предусматриваются пошлины до 100% на все товары из стран, входящие в список пяти крупнейших покупателей нефти и газа из России. Такие пошлины должны вводиться, если эти страны совершают новые покупки энергоносителей из РФ. Законопроект, ранее утвержденный в Сенате, направят на подпись президенту США Дональду Трампу.

Индия США Китай
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