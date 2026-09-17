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В Аргентине рассмотрят законопроект против иностранных компаний, незаконно использующих ее ресурсы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Аргентины Хавьер Милей направил на утверждение конгресса страны законопроект "О защите национального суверенитета", в частности, подразумевающий введение санкций в отношении иностранных структур, незаконно эксплуатирующих национальные природные ресурсы, говорится в опубликованном в четверг официальном сообщении президентской канцелярии.

"Проект опирается на три основных постулата: введение санкций в отношении тех, кто незаконно использует наши природные ресурсы, побуждение их к прекращению такого поведения и предоставление государству средств для защиты от внешних угроз", - говорится в документе.

"Также создается система под эгидой Совета национальной безопасности для координации дипломатических, экономических, оборонных, юридических действий, направленных на защиту критической инфраструктуры и национального суверенитета", - отмечается в тексте.

"Эта инициатива является важной вехой в процессе возвращения Мальвинских островов, островов Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов", - информирует канцелярия аргентинского президента.

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"Аргентине необходимы всеобъемлющие и скоординированные нормативы, направленные на защиту суверенитета и усиление институциональных возможностей перед угрозами нашего времени", - говорится в заключении сообщения.

Ранее в сентябре власти Аргентины подали иски в отношении работающих в районе Мальвинских (Фолклендских) островов британских нефтяных компаний Rockhopper Exploration Hydrocarbons Limited, Rockhopper Exploration Oil Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC и Desire Petroleum Limited.

Также иски были поданы против израильской компании Navitas Petroleum Limited Partnership LP, ее британских дочерних компаний Navitas Petroleum Development & Production Ltd (NPDP) и Navitas Petroleum Atlantic Limited (NAPL), а также канадских компаний JHI Associates и Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Все они участвуют в нефтяном проекте Sea Lion, он расположен примерно в 220 км от островов.

Правительство Аргентины утверждает, что эти виды деятельности на аргентинском континентальном шельфе требуют разрешения Буэнос-Айреса, и считает, что деятельность без такого разрешения нарушает аргентинское законодательство.

Спор о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов идет с 1982 года. Тогда между Аргентиной и Великобританией произошел вооруженный конфликт вокруг этой территории в Атлантическом океане. Жертвами конфликта стали 649 аргентинских военных, 255 британских военных и три мирных жителя. Острова носят статус британской заморской территории, однако Аргентина считает их своей национальной территорией.

Аргентина Хавьер Милей
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