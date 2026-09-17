"Дочка" General Motors поставила Lockheed Martin первую партию компонентов для ракет Patriot

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Американская GM Defense, оборонное подразделение General Motors, поставила Lockheed Martin первую партию компонентов для ракет Patriot менее чем через месяц после заключения контракта, говорится в пресс-релизе Lockheed Martin.

Компании подписали контракт 6 августа, а уже 28 августа "дочка" GM направила первую партию деталей корпуса ракет-перехватчиков модификации PAC-3 MSE. Для соответствия жестким спецификациям военной продукции GM Defense использовала продвинутые технологии литья и механической обработки металла, сообщается в пресс-релизе.

Обычно производство таких компонентов занимает месяцы или годы, отмечает Lockheed Martin. Финансовые детали и объемы поставок не уточняются, но компании планируют развивать сотрудничество.

Lockheed Martin намерена инвестировать $8-9 млрд в масштабирование производства вооружений более чем на 20 площадках в США. После расширения производственной и складской инфраструктуры общая площадь объектов увеличится почти в 1,5 раза.

Главный исполнительный директор GM Мэри Барра летом прогнозировала выручку оборонного сегмента компании на уровне $700 млн в этом году при двузначной рентабельности.

Акции GM дорожают на 3,8% в ходе торгов в четверг, Lockheed Martin - дешевеют на 0,4%.