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Президент Румынии предложил члену Европарламента Мурешану сформировать кабмин

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Член Европарламента Зигфрид Мурешан принял предложение президента Румынии Никушора Дана о его назначении премьером страны, сообщают в четверг румынские СМИ.

"С учетом того, что у нас нет большинства, в этих условиях я решил предложить на эту позицию человека, за которого во время консультаций отдали наибольшее количество голосов, - Зигфрида Мурешана", - заявил Дан по итогам шестичасовых консультаций с лидерами представленных в парламенте партий.

Через несколько минут после объявления президента Мурешан написал в своих соцсетях, что принимает предложение.

Теперь Мурешан должен будет провести переговоры с членами парламента, чтобы получить поддержку большинства.

В начале мая парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству премьера Илие Боложана. За отставку правительства тогда проголосовал 281 парламентарий при необходимых 233 голосах в 464-местном парламенте. С тех пор президент страны поручал нескольким кандидатам в премьер-министры сформировать правительство, однако ни один из них не справился с задачей. Все это время и.о. премьер-министра является Боложан.

Мурешан родился 20 сентября 1981 года, является экономистом и политиком. В Европарламенте заседает с 2014 года, с 2019 года занимает должность вице-председателя правоцентристской Европейской народной партии. Также является членом румынской Национальной либеральной партии.

Румыния Европарламент Зигфрид Мурешан Никушор Дан
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