Поиск

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у Алеутских островов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вблизи населенного пункта Никольский (штат Аляска) зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5, сообщает в четверг Геологическая служба США.

По данным службы, эпицентр зафиксированных в 17:19 мск подземных толчков находился в 165 км к западу от поселения, расположенного на острове Умнак.

Очаг землетрясения находился на глубине 111,7 км. Прогнозируется низкий риск ущерба.

Согласно переписи населения США 2020 года, в поселении Никольский проживают 39 человек.

Аляска США Алеутские острова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

От Белого дома потребовали отчет об использовании доходов от венесуэльской нефти

 От Белого дома потребовали отчет об использовании доходов от венесуэльской нефти

Politico сообщает об обсуждении партией Мерца возможности смены канцлера Германии

 Politico сообщает об обсуждении партией Мерца возможности смены канцлера Германии

Ирландия отказалась от участия в "Евровидении-2027" из-за Израиля

ЦБ РФ оспаривает в Суде ЕС ограничения на признание российских судебных решений

 ЦБ РФ оспаривает в Суде ЕС ограничения на признание российских судебных решений

Премьер Швеции объявил об уходе в отставку после победы оппозиции на выборах

На выборах в парламент Швеции победил оппозиционный блок левоцентристских партий

 На выборах в парламент Швеции победил оппозиционный блок левоцентристских партий

Канада видит альянс с ЕС через призму усиленного стратегического сотрудничества

 Канада видит альянс с ЕС через призму усиленного стратегического сотрудничества

Кремль считает, что "адские санкции" США осложнят урегулирование на Украине

 Кремль считает, что "адские санкции" США осложнят урегулирование на Украине

Пашинян призвал спокойнее относиться к вопросу цены на российский газ

 Пашинян призвал спокойнее относиться к вопросу цены на российский газ

Число пропавших после наводнения в Непале превысило 6 тыс. человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11800 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3736 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов