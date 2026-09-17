Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у Алеутских островов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вблизи населенного пункта Никольский (штат Аляска) зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5, сообщает в четверг Геологическая служба США.

По данным службы, эпицентр зафиксированных в 17:19 мск подземных толчков находился в 165 км к западу от поселения, расположенного на острове Умнак.

Очаг землетрясения находился на глубине 111,7 км. Прогнозируется низкий риск ущерба.

Согласно переписи населения США 2020 года, в поселении Никольский проживают 39 человек.