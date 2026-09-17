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Минобороны РФ заявило об ударах по двум судам с грузами для ВСУ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по двум судам с грузами для украинской армии, заявило Минобороны РФ в четверг.

"В результате ударов в порту Черноморск Одесской области поражено морское судно типа сухогруз с грузом военного назначения", - добавило министерство.

"На переходе морем поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее в порт Измаил военное имущество для обеспечения ВСУ", - заявило Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Измаил Черноморск ВСУ
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