Минобороны РФ заявило об ударах по двум судам с грузами для ВСУ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по двум судам с грузами для украинской армии, заявило Минобороны РФ в четверг.

"В результате ударов в порту Черноморск Одесской области поражено морское судно типа сухогруз с грузом военного назначения", - добавило министерство.

"На переходе морем поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее в порт Измаил военное имущество для обеспечения ВСУ", - заявило Минобороны РФ.