Лукашенко заявил о мечтах США оторвать Белоруссию от России

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне мечтают разорвать единство Белоруссии и России, но никогда открыто так вопрос перед Минском американская сторона не ставила, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Оторвать нас по живому от России - это попробовали в 2020 году сделать (в год президентских выборов - ИФ). И если бы получилось, у нас было бы то, что сейчас происходит в Украине - богатой, мощной, сильной стране. Попробовали нас с вами на зуб. Не получилось", - сказал Лукашенко в выступлении на молодежном форуме по случаю Дня народного единства в четверг в Минске. Его слова приводит президентская пресс-служба.

"Но надо отдать должное американской делегации: они никогда мне об этом не сказали. Но я-то понимаю, что для Запада это выгодно - по живому разорвать единство. Поэтому я их предупредил в самом начале: Российская Федерация, Китайская Народная Республика - две страны выносим за скобки, не обсуждается (в ходе белорусско-американских переговоров - ИФ). Когда вы (Запад - ИФ) ввели против нас санкции, они открыли для нас дверь. И во многом благодаря этому мы сегодня живем и работаем. Было сказано честно и прямо. Но, еще раз подчеркиваю, американцы никогда, мечтая об этом, вслух не говорили", - отметил глава Белоруссии.

При этом, по словам Лукашенко, не Белоруссия является главной целью, а богатые ресурсами земли далее на востоке.

"Они (западные оппоненты - ИФ) готовы ее в очередной раз растоптать, порвать, каждого третьего убить, но прорваться туда - на восток к тем ресурсам, которых у них не хватает. Ну кому сегодня это не понятно?" - сказал Лукашенко.

"Сегодня идет сражение, передел мира происходит на наших глазах. И нам надо в этой обстановке выстоять, опираясь на наших союзников. Но нас хотят загнать под плетку", - заявил президент Белоруссии.