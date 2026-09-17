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США и Литва подписали соглашение по редкоземельным металлам

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон и Вильнюс подписали рамочный меморандум о взаимопонимании по критически важным металлам, сообщает в четверг Госдепартамент США.

"Мы очень рады подписать это соглашение и с нетерпением ждем чудес, которые сможем сотворить, сотрудничая в сфере, критически важной для экономической и национальной безопасности", - приводит Госдеп слова госсекретаря Марко Рубио, участвовавшего в церемонии подписания документа в Вашингтоне.

В пресс-релизе отмечается, что речь идет, в частности, о поставке и переработке критически важных элементов.

"Литва и Соединенные Штаты в течение ближайших шести месяцев определят приоритетные проекты и мобилизуют государство и частный сектор для их финансирования", - говорится в нем.


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