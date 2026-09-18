Спутники зафиксировали новую активность на иранском объекте в горе Пикакс

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Новые спутниковые снимки свидетельствуют, что Иран укрепил защиту входов в глубоко залегающий под горой Пикакс объект, связанный с ядерной программой Тегерана, сообщил вашингтонский Институт науки и международной безопасности (ISI).

В опубликованном докладе института указывается, что спутниковые снимки от 11 сентября зафиксировали появление дополнительного слоя грунта над одним из западных входов в туннель и нескольких расположенных неподалеку входов. Американские эксперты отмечают, что насыпной грунт увеличивает толщину защитного слоя над входами и повышает их устойчивость к ударам с воздуха.

По их мнению, объект в настоящее время не используется для каких-либо работ, однако внутри него, вероятно, находится ценное оборудование или материалы, в том числе центрифуги, которые могут использоваться для обогащения урана.

Эти данные института обнародованы через неделю после того, как президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с предупреждением по поводу объекта у горы Пикакс. "Мы замечаем некоторую активность на объекте Пикакс, - заявил Трамп журналистам на прошлой неделе. - Я бы посоветовал Ирану не играть с огнем, иначе нам придется нанести по ним очень мощный удар".

Гора Пикакс находится примерно в двух километрах от иранского ядерного объекта в Натанзе. В ней проложено несколько туннелей, ведущих в глубоко залегающий подземный комплекс. Строительство началось в 2020 году. Иранские официальные лица ранее заявляли, что для производства современных центрифуг возводится новый подземный объект. По оценкам аналитиков, отдельные части комплекса могут находиться на глубине не менее 100 метров под горой. Иран утверждает, что на этом объекте не ведется никакой ядерной деятельности.

Эксперты института отмечают, что сведения об объекте "Пикакс" появились на фоне признаков восстановительных работ на другом важном иранском объекте.

В отдельном докладе они сообщают, что Иран быстрыми темпами ведет восстановление объекта "Талеган-2" (Taleghan 2) на территории военного комплекса Парчин к юго-востоку от Тегерана. Спутниковые снимки компании Vantor Technologies, датированные 13 сентября, показывают, что Иран накрыл разрушенный укрепленный объект тентом, скрывающим проводимые под ним работы от наблюдения со спутников или с воздуха, в то время как вокруг площадки велась активная деятельность с использованием самосвалов, бульдозеров, бетоноукладочной техники и кранов.

По данным экспертов института, Иран там также возвел новые бетонные укрепления, способные обеспечить дополнительную защиту от ударов с воздуха. Израиль наносил удары по объекту "Талеган-2" в октябре 2024 года и повторно в марте 2026 года, уже после того, как Иран восстановил и дополнительно укрепил этот комплекс.