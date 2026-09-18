NBC узнал о планах США вывести около трети войск из Европы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Власти США изучают вариант с выводом до трети военного контингента с территории Европы, сообщает NBC со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Командование планирует отозвать не менее 25 тыс. военнослужащих; всего европейскую территорию могут покинуть 40 тыс. человек. Вместе с военными из Европы перебросят авиацию, корабли, различные вооружения.

В наибольшей степени передислокация войск может затронуть ФРГ, Италию и Испанию. Ожидается, что шеф Пентагона Пит Хегсет передаст президенту США Дональду Трампу окончательные рекомендации на эту тему 6 ноября.

Ранее американские СМИ уже сообщали о намерениях Вашингтона убрать часть военных из Европы.

В конце апреля, после критики канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем военной операции США против Ирана, Трамп заявлял о выводе не менее 5 тыс. военных из Германии. Вместе с тем президент отмечал, что пока не принял решение о выводе части американских сил из Европы. "Многое будет зависеть от Гренландии", - сказал Трамп, выражавший мнение, что США нужно получить контроль над Гренландией - автономной территорией Дании.