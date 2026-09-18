Венесуэльские власти и оппозиция скоро договорятся о переводе золотого запаса в Нью-Йорк

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Временное правительство Венесуэлы и оппозиция, которые ведут переговоры при поддержке США, вскоре могут заключить соглашение о перевозке 31 тонн венесуэльского золота на сумму $4 млрд - золотого запаса ЦБ страны - из Банка Англии в Федеральный резервный банк Нью-Йорка, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам четырех источников, согласно обсуждаемым условиям соглашения, правительство временного президента Делси Родригес получит юридический контроль над золотом, но не сможет сразу продать его.

FT разъясняет, что в 2019 году, когда США, Великобритания и ряд других стран признала тогдашнего лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства, оппозиция объявила, что ей переходит контроль над золотом ЦБ Венесуэлы в Банке Англии. Судебные тяжбы затем продлились семь лет.

Теперь золото может быть использовано в качестве обеспечения займов, которые в том числе могут пойти на восстановление районов Венесуэлы, пострадавших от землетрясения в июне. "Золото уйдет в США, но Делси Родригес не будет иметь к нему доступ. За ним будут осуществлять контроль, использование ограничат", - заявил представитель оппозиции, участвующий в переговорах.

В августе правительство и власти объявили о работе с целью разблокировать доступ к золоту. По данным FT, на этой неделе в Каракасе побывала делегация венесуэльской оппозиции для переговоров с представителями властей, включая спикера парламента страны Хорхе Родригеса.

FT отмечает, что переговоры о золоте идут в тот момент, когда Венесуэла и Британия договорились улучшать отношения. В данный момент Лондон собирается снова назначить посла в Каракасе.