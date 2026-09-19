Суд в США признал противоречащей закону политику по ускоренной депортации мигрантов в третьи страны

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд первого округа США признал незаконными правила быстрого выдворения нелегальных мигрантов с американской территории, которые позволяли депортировать нарушителей миграционного законодательства в страны, без предоставления им возможности заявить о своих опасениях относительно безопасности, сообщают в пятницу западные СМИ.

Коллегия из трёх судей подтвердила февральское решение судьи нижестоящей инстанции, который признал политику министерства внутренней безопасности США незаконной.

В марте 2025 года министерство внутренней безопасности США и Иммиграционная и таможенная служба (ICE) запустили программу ускоренной депортации мигрантов с окончательными решениями о выдворении не в страны их происхождения, а в третьи страны, с которыми у депортируемых нет никаких связей. Правозащитные организации подали иск, оспаривая политику ICE, в соответствии с которой, нелегалов могли выдворять без должных правовых процедур.

В марте 2025 года судья Федерального окружного суда штата Массачусетс Брайан Мерфи вынес общенациональный временный ограничительный приказ, заблокировавший действие программы. Администрация США попыталась его отменить, однако Апелляционный суд первого округа США отказался снять запрет.

Решение суда почти наверняка будет обжаловано администрацией в Верховном суде США, который уже вмешивался в дело. Окончательное постановление Верховного суда ожидается в 2026 - 2027 годах.