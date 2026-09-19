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"Прогресс МС-35" доставит на МКС свыше 2,4 тонн грузов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-35", стартовавший в среду с космодрома Байконур, как ожидается, в субботу пристыкуется к Международной космической станции (МКС).

Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС запланирована в 16:46 мск.

Корабль был запущен 16 сентября ракетой-носителем "Союз-2.1б".

Грузовик доставит на станцию более 2,4 тонн грузов, в том числе 842 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 50 кг воздуха для пополнения атмосферы, 525 кг оборудования и расходных материалов для содержания станции, а также научной работы экипажа.

Кроме того, на МКС отправлены оборудование и расходные материалы для экспериментов: "Газоанализатор-ФС", "Биополимер", "Виртуал", "Вампир", "Ураган" и "Сепарация".

На корабле также отправился экзоскелет "Теледроида", с помощью которого космонавты будут управлять роботом. Сам антропоморфный робот будет доставлен на МКС следующим грузовым кораблем в ноябре.

В настоящее время на МКС работает экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" - Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев; астронавты NASA - Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

NASA Байконур Анна Кикина МКС Петр Дубров Роскосмос Союз-21б
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