США предупредили союзников о возможных задержках поставок ключевого вооружения на срок до пяти лет

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - США сообщили союзникам, что поставки им важнейших типов вооружения могут задержаться на срок до пяти лет из-за необходимости восполнять собственные истощённые арсеналы, пишет Bloomberg.

"Военные выпустили столько боеприпасов по целям в первые месяцы войны с Ираном, что это привело к стратегическому дефициту запасов и выявило ограничительные факторы в оборонной промышленности в плане пополнения боеприпасов, заявили сотрудники Пентагона его генеральному инспектору", - передает агентство.

Два источника агентства уточнили, что подобные проблемы затрагивают некоторые страны Восточной Европы.

"Многие европейские страны столкнулись с переносом сроков поставок важнейших систем ракетного вооружения и ПВО по причине исчерпания арсенала США в ходе войны с Ираном, заявляют чиновники", - отмечает Bloomberg.

По различным данным, с 28 февраля 2026 года США израсходовали более половины своих ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, треть крылатых ракет Tomahawk, почти половину высокоточных ракет и перехватчиков для ПРО THAAD. Бюджетное управление Конгресса США сообщило, что с июня 2025 года американские военные, вероятно, использовали до двух третей своих запасов ракет-перехватчиков.

Решение Пентагона приоритизировать собственные запасы также создаёт трудности для Украины, уточняет агентство.

По информации Bloomberg, президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил журналистам, что ведёт переговоры с Украиной о том, чтобы либо отправить им "гораздо менее современные" ЗРК Patriot, либо предоставить лицензии европейцам для производства этих вооружений.

Дефицит арсеналов затрагивает не только США и Европу. В апреле США уведомили Японию, что поставки ракет Tomahawk будут задержаны на срок до двух лет. Саудовская Аравия также призывала союзников, включая Соединенные Штаты, предоставить военную поддержку для противодействия атакам хуситов. Вашингтон пока не ответил на этот призыв.

Однако, по словам источников, США продолжают предоставлять оружие, которое европейцы закупают для Киева.