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США получат право строительства военных объектов на гренландской территории

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - США в рамках нового соглашения с Данией и Гренландией - автономной датской территорией - смогут возводить военные объекты на гренландской территории без необходимости получить соглашение Копенгагена и Нуука, передает Fox news со ссылкой на источник.

"По новому соглашению, у Дании и Гренландии не будут иметь право одобрять возведение дополнительных военных объектов США. По словам чиновника, США будут с ними консультироваться, но смогут строить новые объекты, когда сочтут необходимым, без согласия", - сообщает телеканал.

Чиновник подчеркнул, что США не потребуется тратить деньги на разрешение расширять военную инфраструктуру.

Кроме того, только США и их союзники смогут вкладывать деньги на острове в телекоммуникации, подводные кабели, порты и шахты. Источник отметил, что здесь не допустят такой ситуации как в Панаме с инвестициями КНР.

Ожидается, что условия соглашения не изменятся, даже если Гренландия получит независимость.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заверил Fox news, что ранее Дания и Гренландия осознали отсутствие у них финансовых возможностей по защите гренландской территории, которыми, однако, обладает Вашингтон. Он подчеркнул, что Гренландия теперь "навсегда будет частью зоны обороны Северной Америки, противников там и в окрестностях не будет".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добился на бессрочной основе соглашения в сфере безопасности с Данией и Гренландией, и что вскоре начнется масштабное размещение военных сил на острове.

Гренландия Вашингтон Дональд Трамп Дания Марко Рубио
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