Интенсивность судоходства в Ормузском проливе остается на 90% ниже довоенного уровня

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Интенсивность движения коммерческих судов через Ормузский пролив по-прежнему остается на 90% ниже уровня, предшествовавшего конфликту между США и Ираном, сообщает Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

"Интенсивность движения остается примерно на 90% ниже уровня, предшествовавшего конфликту, однако после пиковых показателей, зафиксированных 24-26 июня, наблюдается стабильный поток судов", - говорится в докладе ведомства.

В нем отмечается, что танкеры по-прежнему составляют основную часть судов, проходящих через пролив. Южный маршрут у побережья Омана остается коридором с самым высоким уровнем риска: на него приходится 22 из 35 инцидентов с применением боеприпасов.

При этом указывается, что за последние семь дней вооруженные силы США усилили меры по пресечению транзита через пролив связанных Ираном коммерческих судов.

"Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о ряде операций по выводу судов из строя в акватории Персидского и Оманского заливов", - говорится в докладе.