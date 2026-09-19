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Госдеп разрешил продажу средств ПВО Украине на $2,68 млрд

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США сообщил, что одобрил возможное соглашение о продаже Украине средств ПВО на сумму в $2,68 млрд.

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что если сделка будет окончательно утверждена, то "Украина ее профинансирует, используя комбинацию из переданных европейскими странами средств и средств, выделенных предыдущей администрацией США".

Госдеп информирует, что получил запрос от Киева, среди прочего, на различные пусковые установки, радары, ракеты GAM-67, а также на ракеты, которые по характеристикам были бы "клонами" С-300.

С-300 США Госдеп Украина
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