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США могут отложить до конца года объявление о продаже крупных партий вооружений Тайваню

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Власти США рассматривают возможность перенести заключение значительных контрактов на продажу вооружений властям Тайваня до конца года, сообщает в субботу South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

"Многочисленные источники заявили изданию: США обдумывают то, чтобы не объявлять о крупных поставках оружия Тайваню до окончания саммита АТЭС в Шэньчжэне. Решение о переносе сроков могут принять в то время, как председатель КНР Си Цзиньпин готовится совершить визит в Вашингтон на следующей неделе", - информирует издание.

Кроме того, президент США Дональд Трамп может сдвинуть срок вплоть до конца 2026 года, с учетом его планируемой встречи с Си Цзиньпином на саммите АТЭС, который пройдет 18-19 ноября, и ожидаемым визитом председателя КНР на саммит G20 в Майами, который намечен на 14-15 декабря.

Один источник отметил, что Трамп изучал вариант отсрочить решение с возможной продажей вооружений Тайваню до конца 2028 года или до января 2029 года, то есть до завершения президентского срока, однако такая перспектива встретила противодействие от сторонников жесткой линии.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя. США продают Тайваню оружие, что, согласно позиции Пекина, обостряет ситуацию в регионе.

Тайвань США
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