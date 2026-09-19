В Литве предупредили о возможных задержках в оформлении фур на границе с Белоруссией

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Таможенный комитет Литвы объявил о возможных задержках в оформлении грузового транспорта на белорусско-литовской границе в субботу.

"На белорусско-литовской границе 19 сентября из-за технических работ возможны задержки в оформлении грузовиков", - сообщили в ведомстве.

Причиной возможных задержек там назвали плановые технические работы, которые запланированы с 8:00 до 20:00, в связи с чем будет затруднена работа таможенных информационных систем.

"Это может повлиять на время оформления грузовиков", - предупредили в комитете.

В ведомстве заверили, что оформление легковых автомобилей и автобусов будет осуществляться литовскими службами в штатном режиме.