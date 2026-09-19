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СМИ сообщили, что война в Иране стимулировала активность сомалийских пиратов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Пиратство у берегов Сомали достигло беспрецедентного уровня в регионе с 2013 года; этому, помимо прочего, способствовала война между США и Ираном, сообщает в субботу RTBF.

"Сомалийское государство, страдающее от напряженности, острого гуманитарного кризиса и ослабления морского сдерживания - эти несколько факторов в совокупности объясняют всплеск пиратства, который теперь беспокоит международные военно-морские силы, присутствующие в регионе с 2008 года. Война между Соединенными Штатами и Ираном стала не только самым серьезным кризисом внешней политики для Белого дома, но и открыла неожиданное окно возможностей более чем в 12 тыс. километрах от Вашингтона для Сомали и ее пиратов", - отмечает бельгийский телеканал.

"Конфликт не стал причиной создания этих сетей, которые уже действовали десятилетиями, но он способствовал тому, что чаша весов склонилась в их пользу: Ормузский пролив и Красное море теперь находятся в центре внимания военных, международный морской трафик резко сократился, а цены на нефть взлетели до небес. А чем выше цены, тем больше потенциальная добыча пиратов. Таким образом, местность снова стала благоприятной для пиратских сетей на одном из самых нестабильных торговых маршрутов мира", - объясняет СМИ.

RTBF ссылается на данные штаба операции Atalanta (EUNAVFOR) - первой операции ЕС по борьбе с пиратством в западной части Индийского океана и Аденском заливе - согласно которым с января было зафиксировано около двадцати нападений.

К этому, по анализу телеканала, добавляется то, что Сомали переживает один из самых тяжелых политических, экономических и гуманитарных кризисов в своей бурной истории. В марте прошлого года цены на топливо в некоторых частях страны выросли более чем вдвое, что сказалось на водителях, рыбаках и мелких торговцах, а около шести миллионов человек уже сталкиваются с острым голодом.

Незаконный промысел у побережья страны долгое время был одним из аргументов, используемых пиратами, чтобы представить себя защитниками своих общин. По данным специалистов, Сомали ежегодно теряет около $300 млн из-за незаконного, незарегистрированного и нерегулируемого рыболовства. Иностранные траулеры, лучше оснащенные и часто работающие в открытом море по сомнительным лицензиям, подпитывают недовольство местных рыбаков, которые видят, как сокращаются их рыболовные угодья.

Сомали США Иран
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