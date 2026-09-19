В ЕС не согласны с отказом в визах палестинской делегации для участия в ГА ООН

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Европейском союзе выразили сожаление, что власти США вновь отказали выдать визы палестинской делегации, которая должна была принять участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Мы сожалеем о решении вновь, уже второй год подряд, отказать в выдаче въездных виз членам палестинской делегации, планирующим принять участие в предстоящей 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке", - говорится в опубликованном в субботу заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы.

В документе содержится призыв к США пересмотреть это решение с учетом действующих соглашений о штаб-квартире ООН и обязательств в качестве принимающего государства.

8 сентября в Нью-Йорке открылась 81-я сессия ГА ООН, общие прения высокого уровня пройдут 22-26 сентября и 28 сентября, сообщается на сайте ООН.