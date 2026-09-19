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В районе столичного аэропорта Саудовской Аравии замечен столб черного дыма

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Столб черного дыма можно наблюдать в субботу в районе международного аэропорта имени Короля Халида, расположенного к северу от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, сообщают западные СМИ.

По некоторым данным, ранее в этом районе под удар попал топливный склад.

До этого служба гражданской обороны несколько раз направляла жителям Эр-Рияда и города Эль-Хардж предупреждения об опасности. Затем ее отменили.

Эр-Рияд оказывает военную поддержку властям Йемена, с которыми ведет борьбу движение "Ансар Аллах" (хуситы). Этим летом Саудовская Аравия и хуситы вновь начали обмен ударами.

Саудовская Аравия
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