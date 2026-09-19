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Камболов побеждает на выборах главы Южной Осетии после обработки 99% протоколов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава ЦИК Южной Осетии Эмилия Гагиева сообщила, что после обработки 99% голосов по состоянию на 14:00 по Москве на президентских выборах лидирует Марат Камболов.

Как заявила Гагиева в международном пресс-центре ЦИК, Камболов предварительно набрал 85,12% голосов избирателей.

Общая явка на выборах составила 73,2%, это более 32 тыс. избирателей. Окончательные данные ЦИК опубликует в республиканских газетах в ближайшие дни.

Камболов в настоящее время занимает должность премьер-министра республики. Он также исполняет обязанности президента.

Южная Осетия Марат Камболов
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