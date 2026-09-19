США отменили санкции против правящей партии и вооруженных сил Эритреи

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - США прекратили действие санкций против правящей партии Эритреи, ее военных, а также ряда структур и лиц, сообщает в субботу Bloomberg.

Из санкционных списков убрали партию "Народный фронт за демократию и справедливость" и поддерживающую ее компанию Red Sea Trading Corporation, вооруженные силы Эритреи, компанию Hidri Trust.

Предыдущая американская администрация ввела санкции в 2021 году, указав в качестве причин угрозы миру и стабильности в Эфиопии, создание препятствий для оказания гуманитарной помощи и серьезные нарушения прав человека. В тот момент шла война в Тыграе (2020 - 2022 гг.) между федеральным правительством Эфиопии, на стороне которого выступала и Эритрея, и властями автономного региона Тыграй. Наблюдатели связывали многие преступления против мирных жителей в этом конфликте с эритрейскими войсками.

Однако, напоминает Bloomberg, эритрейский участок побережья Красного моря имеет стратегическое значение, в то время как на противоположном берегу - в Йемене - хуситы стали вмешиваться в судоходство в этом море. Одновременно с этим из-за конфликта на Ближнем Востоке поставщики энергоресурсов ищут альтернативы перекрытому Ормузскому проливу.