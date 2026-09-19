Глава МИД Пакистана в разговоре с иранским коллегой отметил важность непрерывных поставок энергоресурсов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер, глава МИД Пакистана Исхак Дар в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи заявил, что нельзя допускать ограничений на поставки энергоносителей и на транспортировку грузов морским транспортом, сообщает издание Dawn со ссылкой на заявление пакистанского внешнеполитического ведомства.

"Дар подчеркнул важность непрерывных поставок энергоносителей, безопасного и быстрого прохода судов, особенно с учетом влияния этих факторов на развивающиеся страны и глобальные цепочки поставок", - говорится в сообщении.

Пакистанский министр отметил, что лишь диалог и дипломатия смогут нормализовать ситуацию в регионе. Также Дар и Аракчи договорились встретиться на следующей неделе "на полях" саммита Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Также в субботу в МИД Пакистана, посредничающего в контактах Тегерана и Вашингтона, заявили, что работают над решением разногласий и возвращением к меморандуму США и Ирана о взаимопонимании.

Ранее возникли опасения, что ситуация с судоходством в регионе может ухудшиться после того, как неделю назад хуситы взяли под контроль выходящий на Красное море участок побережья Йемена и Баб-эль-Мандебский пролив. На данный момент блокада хуситов распространяется лишь на суда Саудовской Аравии. Вместе с тем намеченная на минувший понедельник встреча Ирана и стран Персидского залива, посвященная урегулированию кризиса в Ормузском проливе, не состоялась.