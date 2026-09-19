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В Тегеране заявили, что передали посредникам условия для возобновления переговоров с США

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Иранская сторона проводит консультации с катарскими и пакистанскими посредниками по теме урегулирования конфликта с США, заявил в субботу секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Мохсен Резаи.

"Резаи сказал, что консультации с посредниками от Катара и Пакистана продолжаются, Иран передал свои условия для переговоров", - сообщает телеканал "Аль-Джазира".

По данным телеканала, секретарь Высшего совета нацбезопасности отметил, что в интересах Вашингтона принять условия Ирана по завершению военных действий.

По словам Резаи, угрозы со стороны США не приведут ни к каким результатам, а Тегеран готов к "решительной войне".

Он подчеркнул, что в случае американских атак Иран ударит по базам и активам США в регионе с "еще большей силой".

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В Тегеране заявили, что передали посредникам условия для возобновления переговоров с США

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