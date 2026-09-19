Хуситы заявили о серии ударов по объектам в Саудовской Аравии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы в субботу заявили, что нанесли серию ударов по Саудовской Аравии, сообщают арабские СМИ со ссылкой на заявление военного руководства движения.

В нем отмечается, что под удары в Эр-Рияде попали "чувствительные объекты", а в городе Янбу - объекты нефтекомпании Saudi Aramco.

"Обе операции были успешными", - утверждают хуситы, добавляя, что использовали "большое количество баллистических и крылатых ракет и дронов".

В заявлении указывается, что хуситы намерены продолжать отвечать "осадой на осаду", "эскалацией на эскалацию", а также "наносить удары по враждебным саудовским военным, пока агрессия не прекратится и блокада нашей страны не будет снята".