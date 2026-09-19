Трамп заявил о решении сформировать спецструктуры по ИИ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что сформирует специальную структуру - "силы искусственного интеллекта" - для участия в решении вопросов по дальнейшему развитию данной отрасли.

"Мы не будем препятствовать никаким образом развитию этой невероятной отрасли или сдерживать ее. Наоборот, мы будем беречь ее, помогать ей и следить за тем, как она растет", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Он отметил, что США намерены при помощи новой структуры пресекать, совместно с судебной системой, нарушения, совершаемые посредством ИИ.

"С этой целью я формирую ИИ-силы - во многом как я создал космические силы, которые стали невероятно успешными, в ходе моего первого срока", - добавил Трамп.

Он также пообещал в скором время объявить "ИИ-царя", который будет курировать при его администрации вопросы, касающиеся искусственного интеллекта.

"Мы опережаем Китай и весь остальной мир по ИИ, и я намерен продолжать сохранить эту тенденцию", - подчеркнул американский лидер. В то же время, по его словам, он увидел в США попытки навредить развитию ИИ и потому решил действовать.

В последние недели в США активно обсуждают идею, согласно которой дальнейшую разработку ИИ следует притормозить и убедиться, что технология не представляет угрозу человечеству. В частности, за такие меры высказались главы крупнейших американских компаний, работающих в данной сфере. Трамп, со своей стороны, заявил, что не считает ИИ угрозой.

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