Иран назвал ложью заявления США о выводе 1 млрд баррелей нефти из Ормузского пролива

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Заявления американского военного командования о прохождении через Ормузский пролив за последние два месяца танкеров с 1 млрд баррелей нефти не соответствуют действительности, заявил представитель ВС Ирана генерал Абольфазл Шекарчи.

"Эти заявления - не реальность а скорее провальная психологическая операция по поднятию морального духа истощенных сил террористической американской армии в регионе и по оправданию огромных финансовых и человеческих потерь Америки", - приводит его слова агентство "Мехр".

Шекарчи заверил, что иранские военные по-прежнему контролируют обстановку в районе Ормузского пролива.

Ранее глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер заявил, что американские военные за последние два месяца способствовали провозу из Персидского залива через Ормузский пролив свыше 1 млрд баррелей нефти.