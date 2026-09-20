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Начальники генштабов стран НАТО избрали председателя Военного комитета альянса

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На ежегодной конференции Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов государств-членов, проходившей в Копенгагене 18-19 сентября, новым председателем этого высшего военного органа альянса избран немецкий генерал Карстен Бройер, сообщила в субботу пресс-служба организации.

Бройер вступит в эту должность летом 2027 года, срок его полномочий составит три года. Он сменит ныне действующего председателя комитета итальянского адмирала Джузеппе Каво Драгоне.

Традиционно эту должность занимает генерал или адмирал одной из стран организации, кроме США, за которыми закреплен пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Военный комитет НАТО собирается на заседания на уровне начальников генеральных штабов дважды в год в своей штаб-квартире в Брюсселе, а раз в год проводит конференцию, организатором и принимающей стороной которой выступает одно из государств-членов альянса.

Следующее пленарное заседание Военного комитета запланировано на январь 2027 года в Брюсселе. В текущем режиме работа комитета осуществляется постоянными военными представителями при штаб-квартире НАТО.

НАТО США Копенгаген
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