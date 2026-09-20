Поиск

Экс-президент Чили Бачелет выходит из борьбы за пост генсека ООН

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Экс-президент Чили Мишель Бачелет объявила о прекращении борьбы за пост генерального секретаря ООН.

"Сегодня я объявляю, что решила снять свою кандидатуру с выборов на пост генерального секретаря ООН", - передает ее слова агентство ЭФЭ.

Политик отметила, что выборы генсека проходят в условиях сложной международной обстановки - "ослабления принципов и основ международного сотрудничества, систематических нарушения международного права и отрицания проблемы изменения климата вопреки научным доказательствам".

Заявление экс-президента Чили прозвучало после результатов очередного консультативного голосования в ООН в пятницу 18 сентября, по результату которого она заняла предпоследнее место.

Мишель Бачелет - первая в истории Чили женщина, избранная на пост главы государства. Занимала должность президента Чили дважды: с 11 марта 2006 по 11 марта 2010 года и с 11 марта 2014 по 11 марта 2018 года. С 2018 по 2022 год занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека.

Борьбу за пост главы ООН теперь продолжают восемь кандидатов - пять женщин и три мужчины.

Мишель Бачелет ООН Чили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Начальники генштабов стран НАТО избрали председателя Военного комитета альянса

 Начальники генштабов стран НАТО избрали председателя Военного комитета альянса

Что произошло за день: суббота, 19 сентября

В Тегеране заявили, что передали посредникам условия для возобновления переговоров с США

Грузовой корабль "Прогресс МС-35" пристыковался к МКС

 Грузовой корабль "Прогресс МС-35" пристыковался к МКС

Путин поздравил Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии

США отменили санкции против правящей партии и вооруженных сил Эритреи

Камболов побеждает на выборах главы Южной Осетии после обработки 99% протоколов

Что случилось этой ночью: суббота, 19 сентября

Интенсивность судоходства в Ормузском проливе остается на 90% ниже довоенного уровня

 Интенсивность судоходства в Ормузском проливе остается на 90% ниже довоенного уровня

США получат право строительства военных объектов на гренландской территории
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11838 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3748 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов