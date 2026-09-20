Экс-президент Чили Бачелет выходит из борьбы за пост генсека ООН

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Экс-президент Чили Мишель Бачелет объявила о прекращении борьбы за пост генерального секретаря ООН.

"Сегодня я объявляю, что решила снять свою кандидатуру с выборов на пост генерального секретаря ООН", - передает ее слова агентство ЭФЭ.

Политик отметила, что выборы генсека проходят в условиях сложной международной обстановки - "ослабления принципов и основ международного сотрудничества, систематических нарушения международного права и отрицания проблемы изменения климата вопреки научным доказательствам".

Заявление экс-президента Чили прозвучало после результатов очередного консультативного голосования в ООН в пятницу 18 сентября, по результату которого она заняла предпоследнее место.

Мишель Бачелет - первая в истории Чили женщина, избранная на пост главы государства. Занимала должность президента Чили дважды: с 11 марта 2006 по 11 марта 2010 года и с 11 марта 2014 по 11 марта 2018 года. С 2018 по 2022 год занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека.

Борьбу за пост главы ООН теперь продолжают восемь кандидатов - пять женщин и три мужчины.